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Тюменские школьники расширили свои знания о работе общественного транспорта

Общество, 17:24 27 ноября 2024

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Сотрудник Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Сергей Перлов стал гостем классной встречи отделения "Движения первых" в Тюмени.

Он рассказал ребятам о работе в сфере общественного транспорта: как происходит подготовка водителей, какие документы необходимо иметь при себе, как обеспечивается безопасность пассажиров во время поездки и как он сам справляется с разными ситуациями на дороге. Сергей Перлов поделился с ребятами интересными историями из своей практики.

Юные тюменцы задали гостю самые разные вопросы о профессии. Самые активные слушатели получили от Сергея подарок - книгу об истории развития тюменского общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметили в ТПАТП № 1, такие встречи помогают учащимся получить представление о рабочих профессиях, понять степень их востребованности и осознанно подойти к выбору будущей трудовой деятельности.

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# водители , Движение первых , общественный транспорт , профориентация

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