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В Тюмени вручат премию лучшим самозанятым региона

Общество, 12:13 29 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премию лучшим самозанятым региона впервые вручат в Тюмени 4 декабря. Торжественная церемония состоится в Выставочном зале на форуме "Мой бизнес. Я – самозанятый". Среди участников – представители разных населенных пунктов Тюменской области, сообщают организаторы.

Победителей наградят в разных направлениях. Среди них номинации, посвященные дизайну, фото и видео, архитектуре, ремесленному делу, визажу, парикмахерскому искусству, коучингу, маркетингу, блогингу, преподавательской деятельности, экопросветительству и другие.

Для участия самозанятым до 30 ноября необходимо рассказать о себе, описать свою бизнес-деятельность и прикрепить ссылку на социальные сети. После этого эксперты изучат все поступившие анкеты и определят победителей.

Отметим, на данный момент в Тюменской области насчитывается более 120 тысяч самозанятых граждан.

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# премия , самозанятые , форум

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