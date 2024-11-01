Александр Моор ответил на вопросы жителей Тюменской области вместе с Артемом Жогой

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Двое жителей Тюменской области приняли участие в приеме по личным вопросам, который по поручению президента России провел по видеосвязи полпред в УФО Артем Жога. На вопросы ответил глава региона Александр Моор.

Жительница Ишима Валентина Воронова поинтересовалась, когда завершится капремонт детсада № 19. Ее маленький сын посещает это дошкольное учреждение. Глава региона заверил, что объект будет сдан в марте 2025 года. Более того, также в планах ремонт школы № 31, где учится дочь Валентины Воронова. Средства на это предусмотрены в бюджете.

Александр Несучкин из Ялуторовска обратился с просьбой отремонтировать улицу Железнодорожную. Небольшой участок дороги не имеет асфальтового покрытия. Губернатор рассказал Александру Несучкину, что улица включена в график работ на 2025 год. Летом асфальт здесь будет уложен.

Видео из Telegram-канала Александра Моора