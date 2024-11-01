Участник программы "Время героев" Виктор Квасов дал старт Кубку России по дзюдо в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Старт Кубку России по дзюдо дал участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов в Тюмени 29 ноября. Лидерство в этом контактном виде единоборств определят среди 400 спортсменов из 50 регионов страны. Состязания будут проходить в течение трех дней в центре "Тюмень-Дзюдо".

Виктор Квасов отметил, что участвовал в открытии этого спортивного центра, который стал гордостью региона.

"Проходил здесь стажировку, познакомился с работой центра "Тюмень- дзюдо", организацией тренировок. Горжусь, что сегодня здесь проходят соревнования федерального уровня с участием представителей всех регионов", — рассказал на открытии участник программы "Время героев".

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, Тюмень впервые принимает Кубок России среди мужчин и женщин.

"Это большая честь для всего региона. Более семи тысяч жителей Тюменской области занимаются дзюдо. В 2024 году у них уже восемь наград международного уровня, 17 наших спортсменов включили в состав российской сборной по дзюдо", — привел данные замгубернатора и пожелал спортсменам удачи в состязаниях.

Как отметил директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, Тюменская область славится проведением крупномасштабных мероприятий. А в силу ограничений по международным стартам, для спортсменов это еще одна возможность повысить свое мастерство, показать свой уровень.

"Здесь весь состав сборной страны — самые сильные спортсмены. Для нас это уникальная возможность получить их опыт. Дзюдо у нас является одним из приоритетных видов спорта. В год около 500 человек начинают заниматься этим видом спорта", — уточнил Евгений Хромин.

Отметим, финалистов состязаний наградят в воскресенье 1 декабря. Также спортсмены повысят квалификационные разряды.

Напомним, программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников СВО. За время участия Виктор Квасов многое узнал о работе различных отраслей и органов власти Тюменской области.

Оксана Корнеенкова