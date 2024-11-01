Об опасности выхода на тонкий лед предупреждают жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасности выхода на неокрепший лед водоемов и рек предупреждают жителей Тюменской области сотрудники Главного управления МЧС России по региону.

С установлением ледового покрова в 2024 году в регионе произошел один случай, который чуть не привел к трагедии. 17 ноября в Вагайском районе провалился автомобиль Lada Granta с тремя любителями экстрима. Обошлось без пострадавших: мужчины самостоятельно выбрались из машины на лед и добрались до берега.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, для профилактики подобных случаев в регионе проводят акцию "Безопасный лед". Она состоит из пяти этапов. Первый этап акции продлился с 18 по 24 ноября. За это время провели 33 патрулирования водных объектов. Сотрудники МЧС давали советы местным жителям, уделяя особое внимание детям. Взрослые должны знать, где дети проводят свободное время. Несовершеннолетних, которые играют на льду, нужно останавливать.

Следующие этапы ежегодной акции стартуют в конце декабря, конце января, начале февраля и в марте. Эти мероприятия проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления, сотрудниками полиции, волонтерами, представителями департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и профильных структур.

"Помимо рейдов, патрулирований и профилактических мероприятий на самих водоемах, ориентированных на рыбаков и любителей активного отдыха, проводятся встречи в школах, детских садах, информационная работа в СМИ", — добавил Александр Зубарев.

В местах, где выход на лед запрещен, установлены знаки. Толщина льда на большинстве водоемов - прудах, небольших озерах и карьерах — составляет 10-15 см. На реках до установления прочного льда еще очень далеко, отметил Зубарев. Устойчивая минусовая температура должна стоять минимум две недели не только ночью, но и днем.

О правилах оказания помощи провалившимся под лед рассказала главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Назарова.

"Если вы попали в холодную воду, главное правило — взять себя в руки, не паниковать. При панике учащается сердцебиение и дыхание, есть очень большой риск захлебнуться. Нужно стараться не уходить под воду, держать голову выше ее уровня, развернуться в сторону, откуда вы пришли. Если там лед вас выдержал, значит, он прочный. Опираясь двумя руками на кромку льда, занять горизонтальное положение и попытаться туловищем наплыть на нее и таким образом вытащить свое тело на поверхность", — пояснила она.

После того как получилось выбраться, ни в коем случае нельзя вставать на ноги. Можно докатиться до берега "колбаской" и добраться до ближайшего дома или магазина, чтобы там оказали первую помощь.

Очевидцы провала под лед должны позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Если свидетелем происшествия стал взрослый, то можно оказать помощь физически: подползти к пострадавшему на расстояние в три-четыре метра, бросить ему связанные шарфы и ремни, попытаться вытащить его на поверхность льда. Не вставая на ноги, чтобы не оказаться подо льдом, вместе ползти до берега.

Инна Пахомова