Туристам Тобольска открыли доступ на Завальное кладбище

"Корпоративные коммуникации" СИБУРа "Корпоративные коммуникации" СИБУРа

Ремонтно-восстановительные работы по сохранению объектов культурного наследия России на важнейшей точке туристического маршрута Тобольска – Завальном кладбище - практически завершены. Реставрация стала возможной благодаря программе "Тобольск настоящий", созданной совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.

"Гостевой маршрут Тобольска немыслим без его важной части - Завального кладбища. Здесь навсегда осталась память о людях, которые прославили Тобольск. Территория Завального кладбища и его исторические захоронения - это неотъемлемый объект городского и исторического ландшафта Тобольска. И включение проекта в программу "Тобольск настоящий" этого объекта было логичным и позволило расширить благоустроенный гостевой маршрут города. Для СИБУРа сохранение исторической памяти - важная зона внимания в туристическом каркасе города", - подчеркнула директор управления по взаимодействию с государственными органами и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Завальное кладбище города Тобольска является памятником истории регионального значения, на территории которого находится 13 объектов культурного наследия: могила Петра Словцова, Петра Ершова, Ивана Менделеева, могилы декабристов: Кюхельбекера, Барятинского, Краснокутского, Семенова, Муравьева и других.

В настоящее время завершена реставрация могил, являющихся объектами культурного наследия, но работы будут продолжены и в 2025 году. Для удобства посетителей установлены семь информационных стендов: три из них - у центрального входа. На стендах размещена обновленная схема Завального кладбища с обозначением туристического маршрута, информация о захоронениях и Храме Семи отроков Эфесских. Дополнительно установлены навигационные указатели и опоры освещения.

Экскурсоводы, историки и краеведы Тобольска первыми увидели и узнали, какие работы были проведены по восстановлению и благоустройству. Со своей стороны, эксперты рассказали, какой туристический потенциал хранит это мемориальное место.

Завальное кладбище – важнейшая точка на туристическом маршруте города Тобольска. Оно включено в маршруты многих обзорных экскурсий, например, "Тобольск — город четырёх веков", "По Менделеевским местам", "По Ершовским местам" и "Тобольск — древний, молодой". Практически все экскурсионные маршруты проходят сегодня через старинный некрополь Тобольска, история которого насчитывает более 200 лет, сообщает "Корпоративные коммуникации" компании СИБУР.