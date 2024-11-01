Систему наставничества для студентов-юристов предложили внедрить в Арбитражном суде Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Наставничество будет сопровождать студента не только во время практики - сотрудничество продолжится на всём этапе его обучения и, возможно, будущего устройства на работу, в том числе в Арбитражный суд Тюменской области.

Об этом председатель регионального Арбитражного суда Олег Жирных рассказал в ходе круглого стола, посвящённого организации практики студентов Института государства и права Тюменского государственного университета 29 ноября.

На встрече будущие юристы и сотрудники суда обсудили вопросы взаимодействия, а также предложили новые подходы к организации и повышению качества практики.

Как рассказала заместитель директора ИГиП ТюмГУ Мариана Альмухаметова, как от студентов, так и от работодателей поступают в основном положительные отзывы о практике. Тем не менее есть предложение интегрировать в неё больше содержательных заданий, подразумевающих работу с документами, их анализ.

"Также я предлагаю создать, если это возможно, институт наставничества в Арбитражном суде Тюменской области, назначить наставников из числа талантливых, наиболее опытных специалистов, - рассказала Мариана Альмухаметова. - Тех, которые будут повышать качество практики, а также взаимодействовать с наиболее талантливыми студентами, чтобы они вернулись в конце окончания обучения на преддипломную практику".

Она подчеркнула, что в прокуратуре и в следственном комитете работает институт общественных помощников. "Может быть, пришло уже время и в Арбитражном суде Тюменской области создать такой институт. Теория неотделима от практики, и хотелось бы, чтобы практическая часть помогала нашим студентам постигать свою будущую профессию".

"Студент интересующийся, пытливый, приходя к нам на практику, никогда не мешает нашей работе, а наоборот, помогает. Польза будет и в том, что мы сможем ему дать знания, которые пригодятся ему в его профессиональном росте. У будущего успешного юриста, прежде всего, должны быть такие качества, как принципиальность, честность, а также повышенное чувство справедливости и, конечно, ответственность", - подчеркнул Олег Жирных.

Студентка третьего курса Александра Антонова отметила, что было очень интересно поприсутствовать на таком мероприятии. "Арбитражный суд я буду рассматривать как возможное будущее место работы, и в следующий раз я бы хотела на свою практику прийти именно сюда. Сферу юриспруденции я выбрала, потому что все мы живём в обществе, которое следует определённым правилам и законам. И я хотела бы быть ближе к этим законам, знать их. Но не только знать, но и помогать другим в них разбираться", - заключила студентка.

Николай Ступников