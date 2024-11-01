  • 29 ноября 202429.11.2024пятница
  • USD109,5782
    EUR116,1410
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер северо-западный

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

В Уватском районе ремонтируют два сельских Дома культуры

Общество, 17:21 29 ноября 2024

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе. Работы уже начались, подрядчики меняют кровли и инженерные системы в зданиях, сообщил галва муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В Ивановском сельском доме культуры запланировали демонтировать крышу, установить новую обрешетку, уложить пароизоляцию и покрыть металлочерепицей. Подрядчик проведет все работы, не мешая проведению мероприятий в учреждении", – уточнил глава района.

В зрительном зале и фойе клуба с. Уки строители полностью заменят гипсокартон на стенах, поклеят обои, которые соответствуют цветовой гамме зала. Также установят подвесной потолок типа "армстронг", а на полу – уже уложен новый линолеум, заменены внутренние двери. Кроме того, в здании сделают теплый санузел с водопроводом и канализацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вячеслав Елизаров , капитальный ремонт , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 29.11.2024Тюменская область вошла в Топ-5 регионов событийного туризма
18:16 29.11.2024Сдать бесплатно экспресс-тест на ВИЧ тюменцы могут 1 декабря
18:15 29.11.2024Депутаты Тюменской гордумы видят подтверждение слов губернатора в реализации проектов
18:05 29.11.2024Почти 10 тысяч человек обратились в тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" с момента открытия