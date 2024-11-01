В Уватском районе ремонтируют два сельских Дома культуры

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе. Работы уже начались, подрядчики меняют кровли и инженерные системы в зданиях, сообщил галва муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В Ивановском сельском доме культуры запланировали демонтировать крышу, установить новую обрешетку, уложить пароизоляцию и покрыть металлочерепицей. Подрядчик проведет все работы, не мешая проведению мероприятий в учреждении", – уточнил глава района.

В зрительном зале и фойе клуба с. Уки строители полностью заменят гипсокартон на стенах, поклеят обои, которые соответствуют цветовой гамме зала. Также установят подвесной потолок типа "армстронг", а на полу – уже уложен новый линолеум, заменены внутренние двери. Кроме того, в здании сделают теплый санузел с водопроводом и канализацией.