В Тюменской области открылся военно-социальный центр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С вопросами, которые находятся в компетенции Министерства обороны России, действующие военнослужащие теперь могут обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Обращения принимают специалисты военно-социального центра, представительство которого официально открылось 29 ноября. Это заметно расширяет возможности филиала фонда, куда за полтора года работы обратилось около 10 тыс. человек.

"В Министерстве обороны РФ создали уникальную структуру — военно-социальные центры. Она взаимодействует именно по всем вопросам и оказанию социальных мер поддержки, действующим военнослужащим и членам их семей. Такие центры созданы по всей стране на базе филиалов фонда. При открытии филиала "Защитников Отечества" 70 процентов действующих военнослужащих и их семьи обращались именно к нам. Все их вопросы должны решать военные структуры", — рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

Она добавила, что задача фонда "Защитники Отечества" — персональное адресное сопровождение каждого вернувшегося, демобилизованного, уволенного ветерана боевых действий и членов семей погибших. За каждой семьей закрепляется социальной координатор, который помогает им получать меры социальной поддержки — как региональные, так и федеральные. Сюда же относятся бесплатная юридическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, решение вопросов, касающихся выплат семьям погибших, оформление удостоверений ветеранов боевых действий. Фонд работает со всеми структурами и ведомствами, которые есть в регионе.

Специалисты военно-социального центра будут работать с запросами исключительно от действующих военнослужащих, проводить консультации и общаться с семьями бойцов. Здесь военным помогут воспользоваться мерами соцподдержки, получить удостоверения ветеранов боевых действий, решить вопросы страховых выплат и денежного довольствия.

Благодаря бесшовной работе фонда "Защитники Отечества" и Министерства обороны удастся эффективнее решать вопросы защитников в формате одного окна.

Военно-социальный центр будет работать по понедельникам и средам с 9 до 13 часов, по вторникам и четвергам — с 14 до 18 часов. Записаться к специалистам можно по телефону: (3452) 69-69-02.

Напомним, филиал фонда "Защитники Отечества", специализирующийся на помощи демобилизованным участникам специальной военной операции и семьям погибших героев СВО, находится по адресу: переулок Приисковый, 12.

Инна Пахомова