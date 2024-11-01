Тюменская область вошла в Топ-5 регионов событийного туризма
Тюменская область вошла в Топ-5 регионов событийного туризма. Пять лучших регионов названы на церемонии вручения международной премии Russian Event Awards 2024, сообщает информационный центр правительства области.
Подведение итогов состоялось в Нижнем Новгороде 29 ноября.
Председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов подчеркнул, что 31 декабря нужно обязательно посетить Тюменские термы.
Также в Топ попали Свердловская, Кемеровская, Нижегородская области, Башкортостан.
Кроме того, проекты из Тюменской области стали победителями международной премии Russian Event Awards.
В 2024 году на соискание премии подали 579 инициатив из 63 регионов России, а также Республики Беларусь и Южной Осетии. Тюменскую область в общероссийском финале представили 14 проектов.
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