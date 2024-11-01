Тюменская область вошла в Топ-5 регионов событийного туризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-5 регионов событийного туризма. Пять лучших регионов названы на церемонии вручения международной премии Russian Event Awards 2024, сообщает информационный центр правительства области.

Подведение итогов состоялось в Нижнем Новгороде 29 ноября.

Председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов подчеркнул, что 31 декабря нужно обязательно посетить Тюменские термы.

Также в Топ попали Свердловская, Кемеровская, Нижегородская области, Башкортостан.

Кроме того, проекты из Тюменской области стали победителями международной премии Russian Event Awards.

В 2024 году на соискание премии подали 579 инициатив из 63 регионов России, а также Республики Беларусь и Южной Осетии. Тюменскую область в общероссийском финале представили 14 проектов.

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