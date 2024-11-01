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Выставку к 100-летию югорского художника открыли в Тобольске

Общество, 18:53 30 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Выставку к 100-летию югорского художника Митрофана Тебетева открыли в Тобольске. Экспозиция "Новое имя в коллекции "Живопись", где представлено 49 картин и шесть рисунков, работает в Губернском музее.

Член Союза художников России, почетный гражданин Ханты-Мансийска, ветеран труда, самобытный хантыйский художник Митрофан Тебетев родился в деревне Лохтокурт Октябрьского района ХМАО. Бывший фельдшер уже в зрелом возрасте взялся за кисть, а в 1962 году, окончив Заочный народный университет искусств при Центральном доме народного творчества им. Н.К. Крупской, всерьез занялся живописью, создавая портреты, яркие натюрморты и красочные пейзажи.

Работы югорчанина посвящены родному краю и быту его коренных жителей – ханты и манси, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Отметим, что картины художника хранятся в собраниях музеев Ханты-Мансийска, Суздаля, Тюмени, Крыма (Ливадийский дворец-музей), поселков Березово и Шеркалы.

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