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В Тобольске презентовали новую выставку "В Сибирь по своей воле"

Общество, 13:48 30 ноября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация новой выставки "В Сибирь по своей воле" состоялась в тобольском музее уникальных книг и редких изданий. Экспозиция посвящена этапам переселенческого движения в Сибирь, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проект рассказывает об истории государства и края, связанных с освоением обширных территорий, начиная с ХIХ века, когда впервые государственным крестьянам было предоставлено право свободного переселения на окраины России, и заканчивая переселенческой политикой начала XX века.

Вниманию посетителей представлены подлинные карты, документы, фотографии, книги и элементы одежды, раскрывающие жизнь и быт переселенцев.

Возрастное ограничение: 6+

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# выставка , Тобольск

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