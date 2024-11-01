Работы 51 художника представят в Тюмени на зимнем маркете "Артчоус"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" (архив)

Работы 51 художника представят в Тюмени на зимнем арт-маркете "Артчоус", который пройдет в "Конторе пароходства" 14-15 декабря. Вход свободный, сообщают организаторы.

Кроме продажи работ современного искусства для тюменцев организуют мастер-классы и лекции. Также будет работать виниловый магазин. Подробная программа представлена на сайте.

Возрастное ограничение: 18+