  • 30 ноября 202430.11.2024суббота
  • USD107,7409
    EUR114,3149
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Более 100 мероприятий ждет тюменцев в честь Дня героев Отечества

Общество, 14:37 30 ноября 2024

vk.com/tyumenpoisk | Фото: vk.com/tyumenpoisk

Более 100 мероприятий пройдут в Тюменской области в рамках Дня героев Отечества. Организаторы ожидают, что участие в них примут свыше 5 тыс. человек, сообщает информационный центр правительства региона.

К примеру, 3 декабря в Тюмени областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева проведет презентацию книжно-иллюстративной выставки "Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний". Музейный комплекс им. И.Я. Словцова создаст квест "Герои России", а музей "Городская дума" подготовит экскурсию "Тюмень — Война — Великая Победа". Оба события пройдут 7 декабря.

В Тобольске 6 декабря в историко-архитектурном музее-заповеднике на базе выставочного проекта "Символы Победы" состоится интерактивное мероприятие "День героев Отечества". В Ялуторовске в этот день горожан зовут на лекцию-беседу о книге "Повесть о настоящем человеке".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Героев Отечества , лекции , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 30.11.2024Обстановку крестьянской избы воссоздали в доме начала XX века в с. Новотроицкое
16:31 30.11.2024Съемки сериала "Романовы: преданность и предательство" завершили в Тюменской области
16:11 30.11.2024Новую елку со световым шатром украшают на площади 400-летия Тюмени
15:46 30.11.2024В Тюменской области в декабре стартует проект #ВНовыйГодБезДТП