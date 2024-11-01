Более 100 мероприятий ждет тюменцев в честь Дня героев Отечества

| Фото: vk.com/tyumenpoisk | Фото: vk.com/tyumenpoisk

Более 100 мероприятий пройдут в Тюменской области в рамках Дня героев Отечества. Организаторы ожидают, что участие в них примут свыше 5 тыс. человек, сообщает информационный центр правительства региона.

К примеру, 3 декабря в Тюмени областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева проведет презентацию книжно-иллюстративной выставки "Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний". Музейный комплекс им. И.Я. Словцова создаст квест "Герои России", а музей "Городская дума" подготовит экскурсию "Тюмень — Война — Великая Победа". Оба события пройдут 7 декабря.

В Тобольске 6 декабря в историко-архитектурном музее-заповеднике на базе выставочного проекта "Символы Победы" состоится интерактивное мероприятие "День героев Отечества". В Ялуторовске в этот день горожан зовут на лекцию-беседу о книге "Повесть о настоящем человеке".