Тюменская область вошла в топ-3 самых креативных регионов страны

| Фото: ТАРКИ | Фото: ТАРКИ

Тюменская область вошла в тройку самых креативных регионов страны. Церемония награждения IV Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards состоялась в Москве, сообщает ТАРКИ.

"Мы вышли в топ лучших регионов страны в номинации "Креативный регион". Это очень высокая планка. Тюменская область вошла в топ благодаря большой проделанной работе. На данный момент в регионе работает более восьми тысяч организаций, которые производят креативный продукт. Также здесь креативные индустрии интегрированы в "традиционные" сферы экономики, создана система специализированных инструментов развития, среди которых – гранты, обучения, цикл закупочных сессий, ярмарок, бизнес-миссий. Регион консультирует более 15 субъектов по вопросам развития креативных индустрий. Кроме того, здесь разработан комплекс документов развития до 2030 года", – говорит генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

"Креативный регион" – не единственная номинация, в которой фигурировала Тюменская область. Режиссёр, сценарист, продюсер, автор фильма "Папаша в бегах" Алексей Южаков был среди финалистов специальной номинации для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий "Таврида.АРТ" в направлении "Кино".