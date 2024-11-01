Армизонцы отправили бойцам на СВО 38 индивидуальных посылок

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Армизонцы отправили бойцам на СВО 38 индивидуальных посылок в рамках акции "Тепло родного дома". Из них более 15 ушли с общим гуманитарным грузом.

Как пишет информационный центр правительства Тюменской области, сотрудники ЖКХ также подготовили 10 печек-буржуек из газовых баллонов, собранных населением.

Напомним, что акция "Тепло родного дома" позволяет семьям военнослужащих отправить именные посылки бойцам в зону СВО.