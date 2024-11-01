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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Жители Тюменской области делятся снимками красивых мест региона

Губернатор, 17:16 30 ноября 2024

тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Мост Влюбленных – одна из главных достопримечательностей столицы Тюменской области. Людмила Бондаренко прислала свои фото на конкурс "Самое красивое место Тюменской области" - вид на мост ночью и интересная перспектива с левого берега Туры

Об этом написал губернатор региона Александр Моор.

"Есть летний кадр и от Евгении Крыловой – с отражением моста в реке Тура", - добавил он.

Подробности конкурса – по ссылке.

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# конкурс , Тюменская область

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