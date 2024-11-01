Жители Тюменской области делятся снимками красивых мест региона

| Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Мост Влюбленных – одна из главных достопримечательностей столицы Тюменской области. Людмила Бондаренко прислала свои фото на конкурс "Самое красивое место Тюменской области" - вид на мост ночью и интересная перспектива с левого берега Туры

Об этом написал губернатор региона Александр Моор.

"Есть летний кадр и от Евгении Крыловой – с отражением моста в реке Тура", - добавил он.

Подробности конкурса – по ссылке.