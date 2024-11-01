Жители Тюменской области делятся снимками красивых мест региона
Губернатор, 17:16 30 ноября 2024
| Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора
Мост Влюбленных – одна из главных достопримечательностей столицы Тюменской области. Людмила Бондаренко прислала свои фото на конкурс "Самое красивое место Тюменской области" - вид на мост ночью и интересная перспектива с левого берега Туры
Об этом написал губернатор региона Александр Моор.
"Есть летний кадр и от Евгении Крыловой – с отражением моста в реке Тура", - добавил он.
Подробности конкурса – по ссылке.