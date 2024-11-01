Игрушки с традиционной домовой росписью украсили елку на ул. Дзержинского в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шары с традиционной домовой росписью, деревянные лошадки и коты, тюменские махровые ковры в мини-формате украсили живую ель на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Новогоднее дерево можно увидеть недалеко от сцены, на которой часто проводят праздничные мероприятия.

Напомним, в 2023 году тюменские мастера создавали подобные игрушки в своей технике специально для проекта "Елки России", который реализовали на главной аллее ВДНХ в Москве. Акция проводилась в рамках Международной выставки-форума "Россия".

В этом проекте участвовала и тюменская мастерица-красильщица Ольга Отраднова. В 2024 году она передала для елки на пешеходной улице Дзержинского большие плоские деревянные шары с домовой росписью.

“Это совершенно новые игрушки. Некоторые из них сделаны по типу прошлогодних. В этом году решили развить эту тему: сделать аналогичные игрушки и немного другие, разнообразили линейку. Добавила совушек – это оберег дома, символ мудрости, разбавила цветовую гамму. Чуть позже появятся и другие птички”, – поделилась мастерица.

Символика изображений на шарах такова, что растительные мотивы – это элементы огромного древа жизни или рода. Большие цветы – это взрослые, а ягодки и бутончики – поколение детей.

Ольга Отраднова сказала, что ей понравилось, как эти игрушки смотрелись на елке в 2023 году. Идея с большими плоскими шарами показалась ей удачной. Если в прошлый раз она оформляла их с одной стороны, то сейчас они окрашены с обеих, поэтому работы с новогодними игрушками было вдвое больше.

Ольга Отраднова всю жизнь посвятила искусству: обучалась в художественной школе, работала декоратором. Затем она увлеклась тюменской росписью.

“Я чувствую какое-то родство с этим направлением. Оно очень впечатлило меня, когда я впервые посетила музей в Нижней Синячихе. Была невероятно рада узнать, что она имеет отношение и к Тюменскому краю тоже. Потом, когда я уже увидела расписные прялки в фондах нашего музея, еще больше укрепилась в той мысли, что я хочу развивать это ремесло в Тюмени”, – добавила мастерица.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Также на елке висят деревянные игрушки, выполненные известным реставратором, резчиком по дереву Святославом Шитовым. Лошадки здесь не просто так. Они с богатой историей, такие фигурки находили во время исследований в селах Тобольского и Тюменского районов. Коней использовали в качестве оберегов. Они символизируют удачу, здоровье и благополучие. Есть здесь и деревянные котики, которые являются символом богатства, оберегают семейный очаг.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Поделки с яркими цветами по мотивам тюменского махрового ковра для елки создала мастерица Наталья Денисова.

Инна Пахомова