Инсталляции из игрушек и картины про новогоднее чудо выставили в “Конторе пароходства”

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Инсталляции из ватных игрушек, картины и текстильные полотна на тему новогоднего чуда представлены на выставке "23:59 — минута до чуда". Экспозиция открылась в мультицентре "Контора пароходства" 1 декабря.

"23:59 — минута до чуда" – это финальная выставка 2024 года в "Конторе". Участие в ней приняли десять тюменских авторов и арт-команда.

“Мы пригласили местных художников создать теплую, новогоднюю выставку, подумать о том, какое оно, новогоднее чудо. Поскольку экспозиция групповая, она позволяет взглянуть на чудо с разных сторон. Каждый человек воспринимает это понятие по-своему. Надеюсь, многие предадутся чувству ностальгии, предвкушению Нового года”, – поделилась куратор выставки Софья Воробьева.

Центральная фигура выставки – большой снеговик, выполненный в разных техниках арт-командой “Дайте стену” из пяти художников. Авторы этой работы вспомнили, как в детстве лепили из снега. Каждый “слой” необычного снеговика украшался членами арт-команды отдельно.

Художница Рита Софт представила на выставке работы на холстах. Одна из них носит название “Я мечтала о тебе всю свою жизнь”. В основе – личная история. Автор хотела завести собаку, но родители не разрешали этого. Мечта осуществилась, когда Рита окончила школу и уехала в Тюмень учиться. Здесь она обрела свое чудо – пса по кличке Бо.

Школьница Ева Голянская создала для выставки три работы на холстах: “Я – твое желание!”, “Оливье много не бывает!”, “Опять не дождался салюта!”. Также можно увидеть выполненные ей елочные игрушки. Это три милых домика из фетра, в каждом из которых что-то “происходит”.

Внимание многих посетителей привлекла инсталляция “В гостях у бабушки” от участницы Валерии Швецовой (Лугвиной). Гости выстроились в очередь, чтобы присесть за стол и сделать фотографию на память.

“Мне хотелось передать атмосферу бабушкиного дома, тепла, уюта. Возможно, здесь вы окунетесь в свои воспоминания. Инсталляцию собирала очень долго, по крупицам. Часть предметов – личные вещи бабушки мужа, которая стала для меня родной. Не так давно ее не стало. Все эти предметы важны для меня. Остальные предметы собирали друзья, чтобы дополнить эту экспозицию”, – рассказала автор.

Инсталляцию украсил настенный ворсовый ковер из мастерской “Тюменского махрового ковра”. Подобные были в домах у многих бабушек, создавали особую атмосферу уюта.

Прогулка по выставке завершается “Оракулом-3000”. Работа Нары Биккиной посвящена желанию многих людей подводить итоги года в преддверии праздника. “Оракул-3000” представляет из себя настольную игру. Справа от стола висит инструкция. Игрок может найти свою проблему и ее решение или поддерживающее сообщение. Если человек подберет фрагменты пазла правильно, то центральный шар загорится зеленым цветом.

Открытие выставки совпало с первым юбилеем “Конторы пароходства” – ей исполнилось пять лет. Всего за время работы мультицентра только в выставочном пространстве на первом этаже были созданы 30 экспозиций. Если посчитать выездные выставки, организованные командой “Конторы пароходства”, то их число переваливает за 60.

Желающие записаться на арт-медитацию могут записаться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова