Четыре дома более чем на 300 квартир в каждом строят девелоперы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре дома более чем на 300 квартир строят девелоперы в Тюмени. По данным регионального Росреестра на объекты заключены первые договоры долевого участия, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Компания "Брусника" возводит 13-этажный дом на 332 квартиры в Тюмени на ул. Минской. В эксплуатацию его введут в начале 2027 года. Второй объект – 12-этажный дом на 330 квартир расположен на ул. Профсоюзной. Первые договоры "долевки" заключены в ноябре, специальный счёт эскроу открыт в ПАО "Сбербанк".

Компания "Квартал Республики 205.Тюмень" строит дома на ул. Республики. Это будет 26-этажное здание на 420 квартир. Сдадут его в первом квартале 2027 г. Первый договор долевого участия заключен 22 ноября 2024 г. Счет эскроу открыт в АО "Банк ДОМ.РФ".

Специализированный застройщик "Рубин" должен возвести 25-этажный дом с 306 квартирами на ул. Полевой к концу 2025 г. Специальный счёт эскроу открыт в АО "Банк ДОМ.РФ".

В ГУС Тюменской области уточнили, что деятельность застройщиков, привлекающих средства участников долевого строительства, контролируется управлением жилищной политики управления с момента заключения первого договора участия в долевом строительстве.