План по вводу жилья в Тюменском районе перевыполнили на 18 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

838 тыс. 193 кв. метра жилья ввели в эксплуатацию в Тюменском районе с начала 2024 года. Из них 547 тыс. 414 кв метров занимают индивидуальные жилые дома, 290 тыс. 779 - многоквартирники. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

"Отмечу, что на протяжении последних пяти лет этот показатель район стабильно превышает: жилья у нас строится много. Вот и в этом году уже фиксируем перевыполнение – за 11 месяцев 2024 года на 18 %. С учетом сдачи в декабре нескольких многоквартирных домов эта цифра еще увеличится", - пояснила она.

Строительство индивидуальных жилых домов наиболее активно идет в Каменском, Червишевском, Кулаковском, Чикчинском, Успенском муниципалитетах. Лидерами в строительстве МКД являются Московское и Ембаевское образования, где реализуются масштабные проекты.