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Результат капремонта поликлиники в Бердюжском районе оценил депутат Госдумы

Общество, 16:05 02 декабря 2024

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Наказы граждан должны быть реализованы качественно и в установленные сроки. Особенно это касается капремонта социально значимых объектов, убежден депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка.

Во время рабочего визита в Бердюжский район он проконтролировал итоги реконструкции местной поликлиники. "В 2023 году завершился капремонт медучреждения, времени прошло достаточно, чтобы оценить качество строительных работ и нового медоборудования", - написал он в своих соцсетях.

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Иван Квитка уточнил, что здание поликлиники и лечебных отделений обновили по самым современным стандартам. "Провели благоустройство территории. Сейчас в кабинетах установлено специализированное медоборудование – маммограф, флюорограф, рентген, дентальный и стоматологические аппараты. Тысячи жителей района уже оценили комфортные условия, созданные для оказания своевременной медпомощи", - рассказал парламентарий.

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Мониторинг объекта проводили регулярно. Вопрос был на личном контроле замгубернатора региона Ольги Кузнечевских. Средства на ремонт были выделены из федерального и регионального бюджетов по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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# здравоохранение , Иван Квитка

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