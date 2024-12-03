Выставку "Солдаты в белых халатах" открыли в больнице Голышмановского округа

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Выставку "Солдаты в белых халатах" открыли в областной больнице № 11 Голышмановского городского округа. Основу музейного пространства составили стенды с портретами медработников, которые во время Великой Отечественной войны и после нее помогали солдатам, сообщает администрация округа.

Организаторы - сотрудники краеведческого музея и ветераны здравоохранения - собрали материал о работе эвакогоспиталя № 3521 в Голышманово. Есть информация и о героях современности - медицинских работниках Областной больницы № 11, участвующих в специальной военной операции.

На витрине представлены медицинские инструменты, лекарства военного времени, документы, фотографии, собранные силами сотрудников больницы и краеведческого музея.