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Выставку "Солдаты в белых халатах" открыли в больнице Голышмановского округа

Общество, 17:34 02 декабря 2024

администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Выставку "Солдаты в белых халатах" открыли в областной больнице № 11 Голышмановского городского округа. Основу музейного пространства составили стенды с портретами медработников, которые во время Великой Отечественной войны и после нее помогали солдатам, сообщает администрация округа.

Организаторы - сотрудники краеведческого музея и ветераны здравоохранения - собрали материал о работе эвакогоспиталя № 3521 в Голышманово. Есть информация и о героях современности - медицинских работниках Областной больницы № 11, участвующих в специальной военной операции.

На витрине представлены медицинские инструменты, лекарства военного времени, документы, фотографии, собранные силами сотрудников больницы и краеведческого музея.

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# врачи , Голышмановский городской округ , музей

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