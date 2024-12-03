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Тюменская область — лучшая в трех номинациях на съезде Ассоциации молодежных правительств

Общество, 19:45 02 декабря 2024

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Тюменская область стала лучшей в трех номинациях на съезде Ассоциации молодежных правительств, сообщает информационный центр правительства региона.

Награждение команд состоялось в Красноярске. Регион вошел в топ-5 по России и занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа.

Команда молодежного правительства Тюменской области удостоилась наград в номинациях: "Лучшая медиа-активность", "Лучшее молодежное правительство УФО", "Лучшее молодежное правительство".

Команды оценивались по рейтингу, в котором учитывались проектно-событийная деятельность, кадровая работа, экспертно-аналитическая деятельность, работа на муниципальном уровне, внешнее взаимодействие и информационное освещение деятельности.

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# награждение , студенты , студенческий совет

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