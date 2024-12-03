Тюменская область — лучшая в трех номинациях на съезде Ассоциации молодежных правительств
Тюменская область стала лучшей в трех номинациях на съезде Ассоциации молодежных правительств, сообщает информационный центр правительства региона.
Награждение команд состоялось в Красноярске. Регион вошел в топ-5 по России и занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа.
Команда молодежного правительства Тюменской области удостоилась наград в номинациях: "Лучшая медиа-активность", "Лучшее молодежное правительство УФО", "Лучшее молодежное правительство".
Команды оценивались по рейтингу, в котором учитывались проектно-событийная деятельность, кадровая работа, экспертно-аналитическая деятельность, работа на муниципальном уровне, внешнее взаимодействие и информационное освещение деятельности.