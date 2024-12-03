Максим Афанасьев провел личный прием тюменцев

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Личный прием граждан провел глава Тюмени, секретарь городского местного отделения регионального отделения партии "Единая Россия" Максим Афанасьев в штабе общественной поддержки 2 декабря. Обсудили вопросы, касающиеся благоустройства городской среды и обеспечения безопасности жителей областной столицы.

Пост об этом появился в Telegram-канале Максима Афанасьева.

Одной из актуальных тем стала организация парковочных карманов по улице Орджоникидзе в районе гимназии № 21. Мама двоих детей Наталья обратилась с просьбой решить проблему затрудненного движения транспорта утром и вечером. Из-за отсутствия безопасных мест для высадки пассажиров, особенно школьников, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность родителей.

“В этом году во время ремонта территории гимназии специалисты проводили анализ состояния зеленых насаждений. Деревья вдоль дороги находятся в аварийном состоянии, поэтому их замещение может стать решением проблемы. На месте старых деревьев можно создать парковочные карманы, что позволит обеспечить безопасность и удобство для всех участников дорожного движения. Однако для реализации этого проекта необходимо согласие совета школы. Если все стороны придут к соглашению, работы будут проведены в период строительного сезона 2025 года”, – сообщил Максим Афанасьев.

Еще одним важным вопросом стало обустройство пешеходного тротуара в районе школы № 48 по ул. Ершова. Активный пенсионер Лариса Гергиева выразила озабоченность состоянием пешеходной зоны в данном районе. Вопрос был рассмотрен при формировании бюджета управы Ленинского административного округа, уже разработана проектная документация для обустройства тротуара на всем протяжении от ул. Жуковского, 1, до ул. Мусоргского. Его протяженность составит 1,3 км.

“Мы всегда открыты для диалога и готовы помогать тюменцам в решении возникающих проблем”, – заключил мэр.