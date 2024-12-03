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Надзор за корью и краснухой в России обсуждают эксперты из 28 регионов в Тюмени

Общество, 16:30 03 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совершенствование надзора за корью, краснухой и эпидемическим паротитом в России обсуждают эксперты на совещании в Тюмени 3 декабря. В нем участвуют 140 представителей Роспотребнадзора, центров гигиены и эпидемиологии, здравоохранения из 28 регионов страны.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"В нашем регионе, как и во всей стране, несколько осложнилась ситуация по кори. Это было связано с тем, что иммунная прослойка населения стала ниже, немного опустилась, и это сразу дало о себе знать. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от прививок. Сейчас вакцины в регионе достаточно, и мы абсолютно уверены, что ситуация поправится уже в ближайшее время", — прокомментировала Галина Шарухо.

Она отметила, что с помощью противоэпидемических мероприятий специалистам удалось справиться со вспышечной заболеваемостью, которая регистрировалась на территории региона в течение года. Сейчас по поручению Роспотребнадзора в Тюменской области проводится догоняющая вакцинация. План по вакцинации и ревакцинации населения, как взрослого, так и детского, против кори выполнен почти на 90%

В двухдневном совещании в Тюмени принимают участие вирусологи и эпидемиологи из стран СНГ. Это делегации из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Эксперты обменяются опытом в методах диагностики упомянутых заболеваний и эпиднадзоре за ними, сообщила заместитель начальника эпидотдела управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Анна Ватолина. Эксперт напомнила, что хотя корь, краснуха и эпидпаратит раньше считались детскими инфекциями, на самом деле они дают много осложнений и у взрослых. В случае с корью это коревые пневмонии, энцефалиты.

"В довакцинальный период очень много было летальных случаев среди детей, потому что вирус, если проще сказать, разгонялся, приобретал большую вирулентность и свои токсические свойства. А сейчас он "спотыкается" о привитых и в популяции не распространяется, не приобретает агрессивные свойства", — поясняет Анна Ватолина.

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Ситуацию с заболеваемостью корью, краснухой и эпидпаротитом в Тюменской области оценивают как достаточно напряженную, как и по всей России.

"Это связано с тем, что сегодня выявляется много лиц, которые не привиты ранее от кори, паротита и краснухи. Поэтому наши усилия совместно со специалистами Роспотребнадзора максимально направлены на первичную профилактику, это вакцинация всего подлежащего контингента, подчищающая вакцинация тех, кто ранее не был привит, а также на работу в очагах инфекций, которые у нас регистрируются. Все контактные лица, которые были в очаге, в обязательном порядке должны быть провакцинированы, чтобы не было дальнейшего распространения инфекции", — комментирует заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова. Кроме того, вакцинация помогает избежать тяжелых осложнений, которые возникают от этих болезней, напоминает эксперт.

Вера Коршунова, Александр Лабыкин

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# вакцинация , корь , Роспотребнадзор

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