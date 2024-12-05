  • 5 декабря 20245.12.2024четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Тюменцы напишут Всероссийский диктант по английскому языку

Общество, 08:27 05 декабря 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всероссийский диктант по английскому языку пройдет в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ 9 декабря. Участие в нем смогут принять все желающие, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Диктант, состоящий из 300−400 слов (14−20 предложений), будет длиться около 30 минут. Участникам запрещено иметь при себе справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Результаты опубликуют после 9 января на сайте Казанского университета и на официальных сайтах организаций-площадок проекта. Победители и призеры получат электронные дипломы, а все остальные — электронные сертификаты об участии.

Одновременно диктант проведут в более чем 500 организациях высшего, среднего профессионального и общего образования. В Тюмени всех ждут в аудитории № 501 к 12 часам.

Отметим, что событие проходит девятый год по инициативе департамента по молодежной политике Казанского (Приволжского) федерального университета совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Главные цели проведения мероприятия — мотивация студентов к изучению иностранных языков, повышение грамотности и уровня владения языковыми нормами английского языка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# диктант , образование , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:05 05.12.2024Участники из Конго, Вьетнама и Ташкента приедут на "Димитриевскую субботу" в Тюмень
08:54 05.12.2024Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" предоставляет широкие возможности предпринимателям
08:27 05.12.2024Тюменцы напишут Всероссийский диктант по английскому языку
08:14 05.12.2024Музыка современных китайских композиторов прозвучит в Тюмени