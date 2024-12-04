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Елена Рындина расскажет тюменцам о "Другом Иванове"

Общество, 08:41 04 декабря 2024

vk.com/tmpo72 | Фото: vk.com/tmpo72

Лекция "Другой Иванов" начнется в Музейном комплексе им. Словцова 5 декабря в 18 часов. Спикер - старший научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения, хранитель коллекции "Живопись" Елена Рындина, сообщают организаторы.

Встреча проходит в рамках выставки к 160-летию русского художника Сергея Иванова (1864-1910 г.) — выдающегося художника-передвижника, основателя Союза русских художников и талантливого педагога. Его произведения находятся в крупнейших музеях страны, Тюменское музейно-просветительское объединение обладает одной из самых значительных коллекций его работ. С ноября работает массштабная экспозиция.

На лекции тюменцы узнают о вкладе Сергея Иванова в развитие художественной культуры Западной Сибири и о том, как в Тюменском регионе сформировалась обширная коллекция его произведений. Также лектор раскорет смысл названия выставки "Другой Иванов". Слушателя обсудят, как творчество художника продолжает вдохновлять современное общество.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.

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# лекция , музей Словцова , художник

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