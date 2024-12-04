В Тюмени девелопер возвел дом на 626 квартир

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом на 626 квартир, включая пятикомнатные, возвел застройщик "Стройтранс №1" на ул. Харьковской в Тюмени. Общая площадь здания превышает 20 тыс. кв. м. В закрытом дворе есть детские площадки, зоны отдыха с качелями. В будущем на территории жилого комплекса появится пешеходный бульвар.

Как сообщает Главное управление строительства, на объект застройщику выдали заключение о том, что он соответствует проектной декларации.

Еще четыре заключения получила компания "ЭНКО СТРОЙ" на дома №№ 15,17,21 и 23 по ул. Ф. Салманова. Здания имеют лаконичные фасады и продуманные безопасные входные группы. На первых этажах создана коммерческая инфраструктура. Есть общественные и дворовые пространства с современными безопасными игровыми элементами и зонами для отдыха.