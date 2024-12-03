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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла на 8,4% за неделю

Общество, 17:31 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 8,4% повысилась в Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В регионе против гриппа привито свыше 970 тысяч человек - это 60,1% от совокупного населения региона.

Специалисты напоминают, что для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки, использовать антисептики, носить маски в общественных местах.

Для укрепления иммунитета необходимо правильное питание, физическая активность, прием витаминов. Важно регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку.

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# грипп , ОРВИ

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