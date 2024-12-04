Студенты из 25 стран участвовали в фестивале "Здравствуй, ТИУ!"

ТИУ ТИУ

Обучающиеся подготовительного отделения Тюменского индустриального университета из 25 стран мира стали участниками международного студенческого фестиваля "Здравствуй, ТИУ!". Через игры выходцы из Алжира, Анголы, Гватемалы, Замбии, Ирана, Иордании, Индонезии, Омана, Перу, Турции, ЦАР познакомились с традициями и обычаями россиян, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Подобные мероприятия играют важную роль в адаптации иностранных обучающихся, которые приезжают из другой страны, другой культуры. Для них переезд в Россию – это непростой шаг, им требуется социальная и культурная адаптация. На это и нацелен наш фестиваль", – отметила начальник управления международного сотрудничества ТИУ Оксана Скрауч.

Гостям предоставили возможность попробовать национальные напитки, создать бусы из баранок и поучаствовать в русских забавах.

Интерес иностранных слушателей вызвал познавательный квиз, посвящённый 60-летию Тюменского индустриального университета. Завершили фестиваль мастер-классом по русскому народному танцу, который подарил всем участникам отличное настроение и незабываемые впечатления.