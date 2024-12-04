Соглашение о сотрудничестве заключили Ялуторовск, Нягань и Губкинский
Общество, 19:15 03 декабря 2024
| Фото: t.me/SmelikVN
Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подписали главы городов Ялуторовска, Нягани и Губкинского. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В соответствии с документом три города Тюменской области, Югры и Ямала будут взаимодействовать по культурному обмену, в вопросах городского хозяйства и реализовывать совместные образовательные, спортивные проекты.
По словам главы Ялуторовска Вячеслава Смелика, договор бессрочный. Города будут очень полезны друг другу.