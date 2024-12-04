Соглашение о сотрудничестве заключили Ялуторовск, Нягань и Губкинский

| Фото: t.me/SmelikVN | Фото: t.me/SmelikVN

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подписали главы городов Ялуторовска, Нягани и Губкинского. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В соответствии с документом три города Тюменской области, Югры и Ямала будут взаимодействовать по культурному обмену, в вопросах городского хозяйства и реализовывать совместные образовательные, спортивные проекты.

По словам главы Ялуторовска Вячеслава Смелика, договор бессрочный. Города будут очень полезны друг другу.