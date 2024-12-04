  • 4 декабря 20244.12.2024среда
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Соглашение о сотрудничестве заключили Ялуторовск, Нягань и Губкинский

Общество, 19:15 03 декабря 2024

t.me/SmelikVN | Фото: t.me/SmelikVN

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подписали главы городов Ялуторовска, Нягани и Губкинского. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В соответствии с документом три города Тюменской области, Югры и Ямала будут взаимодействовать по культурному обмену, в вопросах городского хозяйства и реализовывать совместные образовательные, спортивные проекты.

По словам главы Ялуторовска Вячеслава Смелика, договор бессрочный. Города будут очень полезны друг другу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# соглашение о сотрудничестве , Югра , Ялуторовск , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 03.12.2024Четырехлетний тюменский опыт КРТ — один из передовых в стране
19:15 03.12.2024Соглашение о сотрудничестве заключили Ялуторовск, Нягань и Губкинский
19:00 03.12.2024В Тюмени построят новую площадку по утилизации снега
18:51 03.12.2024В Тюмени откроют 112 ледовых площадок зимой