Четырехлетний тюменский опыт КРТ — один из передовых в стране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырехлетний опыт Тюмени по комплексному развитию территорий является одним из передовых в стране. Именно на его примере выстраиваются подходы в разных регионах.

Об этом заявил глава Тюмени Максим Афанасьев на прямой линии 3 декабря.

"Благодаря слаженной работе властей и застройщиков за четыре года мы смогли в рамках механизма КРТ расселить и снести 135 многоквартирных аварийных домов. За счет комплексного развития территории сэкономили шесть миллиардов рублей. Это средства, которые остаются в бюджете города направляются в другие программы: обновление инженерной инфраструктуры, строительство детских садов и школ, создание больших парков", — поделился в прямом эфире глава города.

КРТ позволяет превращать депрессивные территории в современные, комфортные районы с развитой инфраструктурой. Как отметил Максим Афанасьев, депрессивные локации не имеют определенных элементов благоустройства — канализации, отопления, но развивать эти отдельные системы в частном секторе экономически не выгодно. Соответственно, для того, чтобы провести реновацию таких территорий и принят федеральный закон.

В Тюмени реализуют 18 договоров КРТ площадью почти 300 га. Работа по еще двум участкам только началась.

Отдельное внимание глава уделил непониманию, которое иногда складывается между местными жителями и застройщиками. "Один момент, вызывающий тревогу у собственников, — это стоимость, которую им предлагают. К сожалению, владельцы домовладений до конца не проинформированы об алгоритме работы с застройщиками. В случае, когда им предлагают стоимость, люди воспринимают ее как последнее решение. А это только лишь коммерческое предложение. На самом деле никто никого не торопит подписывать документы, принимать решения. Если есть возражения, лучше обратиться в администрацию города, написать письмо в департамент земельных отношений и градостроительства", — добавил Максим Афанасьев.

Глава города дал поручение разработать информационные памятки для жителей, чьи дома попадают под КРТ, и распространить их по почтовым ящикам.

Инна Пахомова