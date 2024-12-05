В лицее Тюменского индустриального университета открыли "Газпром-класс"

| Фото: Центр по внешним коммуникациям ТИУ | Фото: Центр по внешним коммуникациям ТИУ

Профильный сетевой класс создан на базе общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета при поддержке ООО "Газпром ВНИИГАЗ". В нем обучаются 32 ученика 10 класса, поступившие в этом году в лицей, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.

Как отметила директор лицея Жанна Арушанян, новая образовательная платформа успешно воплощает модель "Школа– вуз–предприятие".

"Здесь важное место отводится преемственности от школьного образования к вузовскому и научной деятельности инженеров, которые смогут решать государственные задачи нового уровня", - подчеркнула она.

Ребята обучаются по образовательной программе технологического профиля и углубленно изучают математику, физику, информатику. Они работают над исследовательскими проектами, руководителями которых являются научные сотрудники базовой кафедры вуза ООО "Газпром ВНИИГАЗ". Запланированы экскурсии на предприятия, участие в отраслевых олимпиадах и конкурсах.

В дальнейшем выпускники смогут получить профессиональное образование в Тюменском индустриальном университете.

"Преемственность общего и профильного образования, включение в эту модель производства дает большие преимущества и открывает новые возможности для ребят. Такое обучение формирует конкурентоспособнось кадров, развивает профильные компетенции. Уверен, что выпускники "Газпром-класса" получат уверенный старт в карьере, а также большие перспективы трудоустройства в нашей компании", – отметил генеральный директор ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Максим Недзвецкий.

Новый набор в "Газпром-класс" начнется в следующем году. Начало приема заявлений для участия в индивидуальном отборе – в июне 2025 года.