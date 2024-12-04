Пять новых общественных пространств обустроят в Тюмени благодаря нацпроекту в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять новых общественных пространств создадут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев во время прямой линии 3 декабря.

По проезду Солнечный появится бульвар Петра Ершова. Его создание приурочили к памятному году: в 2025 году исполнится 210 лет со дня рождения создателя сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова.

У домов № 21 и 23 на ул. Мельничной будет обустроен сквер, посвященный "Отрядам мэра". На ул. Юрия Семовских появится территория в честь врачей.

Еще общественные пространства появятся на ул. Карла Маркса, 110а и по проезду Геологоразведчиков, 10.

"Уже сейчас знаем, как благоустроить сквер, прилегающий к территории Тюменского президентского кадетского училища. Завершим создание большого инфраструктурного объекта под названием "Комарово-парк", – дополнил Максим Афанасьев.

Помимо этого, запланирована очистка, берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории обводненного карьера Утиный.

По словам мэра, такие зеленые локации обустраивают в каждом округе города, чтобы все жители имели возможность отдыхать и проводить время с семьей в комфортных условиях.

Инна Пахомова