В Тюмени по программе "Стимул" построили почти 11 км дорог

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Почти 11 км дорог построили в новых районах Тюмени за четыре года по федеральной программе "Стимул". Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Активное жилищное строительство в регионе требует быстрого развития транспортной инфраструктуры. Поэтому подключаются все возможные инструменты. За время действия программы "Стимул" в новых районах построено почти 11 километров дорог. Новыми улицами пользуются жители Ново-Патрушево, района у озера Алебашево. Среди объектов - улицы Павла Шарова, Тимофея Кармацкого, Разведчика Кузнецова и другие. Реализация программы позволила ввести в эксплуатацию более 750 тысяч квадратных метров жилья", – отметил врио начальника Главного управление строительства Тюменской области Валерий Киселёв.

Только с начала 2024 года благодаря программе "Стимул" в регионе ввели в эксплуатацию более 175 тыс. кв. м жилья.

Отметим, федеральная программа стартовала в 2018 году. Она входит в национальный проект "Жилье и городская среда". По ней в регионах строят социальные объекты, автомобильные дороги и коммунальную инфраструктуру для новых жилых районов. Как подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, благодаря программе ускоряется строительство жилья. За шесть лет по стране ввели более 760 объектов инфраструктуры, а также провели 160 техприсоединений. Это в свою очередь поспособствовало вводу более 56,4 млн кв. м жилья.