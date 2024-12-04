В Вагайском и Абатском районах восстанавливают объекты культуры после паводка

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Объекты культуры, пострадавшие от паводка, восстанавливают в Вагайском и Абатском районах Тюменской области.

Так, в селе Большой Карагай Вагайского района по поручению губернатора Александра Моора до конца года откроется новый Дом культуры. Он будет в 2,5 раза просторнее предыдущего. Сейчас здесь возводится модульная конструкция, завершен монтаж стен, ведется настил пола и потолка, утепление, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В селе Аксурка Вагайского района отремонтирована сельская библиотека – восстановлены пол и стены. Завершается ремонт здания Аксурского сельского Дома культуры. Мероприятия проводятся в рамках плана аварийно-восстановительных работ.