Более 400 тысяч выездов совершили медики ОБ № 4 на новых спецмашинах

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

78 спецмашин пополнили автопарк Областной больницы № 4 с 2021 года. Всего за это время медики совершили на них более 400 тыс. выездов к пациентам, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Большинство авто поставлено в рамках модернизации первичного звена здравоохранения профильного национального проекта. Так, с 2021 года почти полностью заменены машины станции скорой помощи. 13 новых автомобилей обслуживают город Ишим и шесть районов юга Тюменской области, охватывая почти 159 тыс. жителей.

В конце 2023 года для ОБ №4 за счет областного бюджета были приобретены два лечебно-диагностических передвижных комплекса: медицинский пункт на колесах и стоматологический кабинет. За это время их услугами суммарно воспользовались свыше 17 тыс. 600 жителей сельских территорий.

"Большая часть легкового санитарного транспорта закреплена за фельдшерско-акушерскими пунктами - всего их 169, и врачебными амбулаториями, расположенными в отдаленных районах. Машины ежедневно используются для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств в труднодоступные населенные пункты, что позволяет значительно приблизить медицинскую помощь к жителям", — рассказал главный врач Областной больницы № 4 Александр Синельников.