Четыре ледовых переправы через реки обустроят в Тюменской области

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Ледовые переправы через реки обустроят на дорогах регионального значения в Тюменской области в зимний период. Всего их будет четыре.

Об этом доложил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Александр Моор.

Переправы через Иртыш будут обустроены: на дороге Экстезерь-Баишевская в Вагайском районе; на дороге от федеральной автотрассы Тюмень-Ханты-Мансийск до села Уват в Уватском районе; на подъезде к с. Тугалово в Уватском районе.

Переправу через Тобол обустроят на автомобильной дороге Ярково-Новоалександровка-Ленино в Ярковском районе.

Видео: глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров