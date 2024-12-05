Тюменская область вошла в топ-10 регионов по работе с платформой обратной связи

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по уровню внедрения платформы обратной связи (ПОС). Итоги десяти месяцев 2024 года подвели в Минцифры России, сообщает региональный департамент информатизации.

В 2024 году через ПОС от жителей Тюменской области получено более 40 тыс. сообщений. Это на 18% больше, чем в 2023 году. Чаще всего тюменцы обращались по поводу медицинских услуг и онлайн-записи к врачу — 18,5 тыс. обращений, автомобильных дорог — 4,8 тыс., благоустройства — 2,7 тыс., двора и территории общего пользования - 2,5 тыс.

С помощью платформы обратной связи жители Тюменской области могут сообщить об актуальной проблеме и получить ответ от органов власти для ее решения. Написать обращение можно на сайте госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", через виджеты на официальных сайтах и страницах в социальных сетях госорганизаций.