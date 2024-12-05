Эксперт: власти Тюменской области активно решают вопросы ранней помощи детям-инвалидам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Раннее начало комплексной помощи детям-инвалидам способствует максимально возможным достижениям в развитии ребёнка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребёнка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.

В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, который прокомментировал заседание Тюменского регионального совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Власти Тюменской области, по его оценке, активно решают вопросы ранней помощи детям-инвалидам.

"По итогам заседания совета решено увеличить объём выделяемых грантов, чтобы расширить сеть специализированных учреждений и привлечь к решению проблем с детьми-инвалидами социально ориентированные некоммерческие организации, - отметил Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это позволит, например, корректировать речевые патологии, которые в большинстве случаев успешно исправляют специалисты. Раннее начало помощи также важно и для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья: они получают профессиональную помощь, чтобы обеспечить необходимый уход за ребёнком и способствовать успешной интеграции его в общество".

На заседании совета также была проанализирована деятельность филиала фонда "Защитники Отечества" по сопровождению и адаптации участников специальной военной операции, ставших инвалидами. Фонд устанавливает в жилье ветеранов системы "умный дом", подъёмники и специальные бытовые приборы, переоборудует санузлы, спальни, прихожие, кухни.

Органы власти, по словам губернатора Александра Моора, должны держать в поле зрения каждого ветерана боевых действий, действовать проактивно, оказывать поддержку независимо от формальных обстоятельств. Глава региона подчеркнул, что в такую работу нужно активнее включаться муниципалитетам.