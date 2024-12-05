Тюменка планирует открыть в городе музей советских игрушек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музей советских игрушек хочет открыть в Тюмени руководитель художественной лавки-мастерской "Каморка папы Карло" Елена Строганова. Запустить его она планирует в 2025 году.

"Если не получится, то перенесем на ближайшее будущее, но обязательно его сделаем. Вообще планов громадье. У нас сейчас своя мастерская, но мы бы хотели еще магазинчик с игровой комнатой, где можно попить спокойно чай", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" автор идеи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Елена Строганова занимается в лавке художественной росписью деревянных и ватных игрушек, а ее муж и дети — деревообработкой. В этом деле они уже 13 лет. Их цель – возродить интерес к российским игрушкам, в том числе традиционной Сергиево-Посадской. Образ они делают собирательный, основанный зачастую на утраченных ценностях, но очень близких и дорогих каждому человеку.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ассортимент у нас большой. Если говорить про новогоднее время, то сейчас продаем Щелкунчиков, снегирей, Дедов морозов и Снегурочек. Есть также из дерева автоматы, мечи и щиты. Часто родители берут для малышей именно необработанное дерево. Востребованы сейчас у нас "Котопозитивчики", которых можно повесить на елку. На обратной стороне у деревянных котиков написаны пожелания от великих людей. Вся продукция гипоаллергенная и уникальная. Мы не повторяемся", - добавила мастерица.

Продает свои игрушки тюменка по всей России. Они представлены на крупнейшем маркетплейсе России и СНГ "Ярмарка мастеров". Цены зависят от сложности и размера товара: от 100 рублей до 30 тыс. рублей. Приобрести понравившуюся вещь можно и на различных тюменских ярмарках. Ближайшая стартует в Выставочном зале с 18 по 30 декабря.

Виктория Макарова