88 школьников из 20 муниципалитетов Тюменской области принимают участие в олимпиаде Ушинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

88 школьников из 20 муниципальных районов Тюменской области принимают участие в очном региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского.

Мероприятие проходит в Тюмени в гимназии № 4 5 декабря, сообщает ТОГИРРО.

Очный региональный этап олимпиады проходит в два тура: письменный предполагает выполнение работы, задания которой ориентированы на общие знания в области педагогики и психологии, а также умения применять их в практической деятельности; устный тур предполагает задание творческого характера, результат выполнения которого участники представляют членам жюри в устной форме.

Название творческого задания - "Педагогика в жизни семьи". Задача участника регионального этапа олимпиады - представить видеоэссе по общей проблематике педагогики в жизни семьи.

Победителей и призеров олимпиады наградят дипломами, участники получат сертификаты. Не более одного победителя или призера от каждой параллели (9, 10, 11 класса) регионального этапа получат возможность принять участие в заключительном этапе олимпиады, который пройдет в Ярославле в марте 2025 года.