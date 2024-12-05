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В Юргинском районе проводят праздники для детей с ОВЗ

Общество, 16:37 05 декабря 2024

ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

Праздники для детей с ОВЗ организует клуб "Твори добро" в рамках благотворительного проекта в Юргинском районе. Клуб создали по инициативе жительницы муниципалитета Кристины Палецких. Благотворительный проект активно поддержали местные жители, активистки Юргинского местного отделения Союза женщин России, коллективы учреждений района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

"Изначально хотела просто организовать поздравления с символическим подарком каждого такого ребенка на дому. Руководитель клиентской службы социального фонда и лидер женсовета Татьяна Шевелева предложила организовывать благотворительные праздники именинникам с выездом в райцентр", - сказала Кристина Палецких.

ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

Добавим, жители могут помочь проекту с приобретением подарков, организацией праздников, принять участие в оформлении, включая фотозону, а также в качестве аниматоров, диджеев и фотографов.

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