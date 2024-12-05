Авторскую косметику для бани и домашнего ухода создает тюменская мастерица

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторскую косметику для бани и домашнего ухода создает тюменка, основательница компании "Славянский дар" Анастасия Краснова. В ассортименте - более 40 видов продукции.

"Все началось 17 лет назад с сувенирного мыла ручной работы, а потом я нашла для себя нишу в регионе и заняла ее. До мая этого года я вела бизнес параллельно с основной работой. Сейчас же полностью погрузилась в свое дело", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" мастерица.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девушка создает мыло и твердые духи на эфирных маслах, бальзамы и скрабы для губ, соль для ванн, травяные чаи и многое другое. Кроме этого, она изготавливает тлеющие пирамидки. Это благовония ручной работы без бамбуковой основы. Они включают в себя только древесные пудры, масла и травы. Химических добавок и горючих веществ в продукте нет. В Тюмени, по словам Анастасии Красновой, такие больше никто не делает.

"Сейчас у нас в разработке находится серия твердых духов для мужчин. Они будут сделаны на основе соевого воска и еще нескольких ингредиентов. Также планируем выпустить духи на эфирных маслах в спреях. Ароматы я разрабатываю сама, такого бленда вы больше нигде не встретите, все уникально", - добавила тюменка.

| Фото: группа "Славянский дар" во ВКонтакте | Фото: группа "Славянский дар" во ВКонтакте

Товары компании продаются по всей России. Кроме Тюмени, продукция выставлена на полках в двух магазинах Санкт-Петербурга. В 2025 году мастерица собирается выйти на московский рынок.

Вся уходовая косметика представлена в официальной группе во ВКонтакте. Помимо этого, ее можно найти на маркетплейсах и тюменских ярмарках.

Виктория Макарова