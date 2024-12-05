  • 5 декабря 20245.12.2024четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Субсидию на обрезку деревьев для управляющих компаний введут в 2025 году в Тюмени

Общество, 16:48 05 декабря 2024

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Новую финансовую поддержку для управляющих организаций Тюмени введут в 2025 году. Компании будут получать субсидию на обрезку деревьев. Приём документов на субсидию будет осуществляться с 20 февраля до 1 апреля. Информация о начале сбора заявок будет размещена на официальном сайте администрации Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

"Тюменцы стали часто обращаться к нам с подобными просьбами, особенно жители КПД. Деревья в этом районе уже в силу своего возраста требуют особенно внимательного ухода. Здесь проживает много представителей старшего поколения, для которых вызывает сложность дополнительная финансовая нагрузка", - сказал глава города Максим Афанасьев.

Добавим, за счет городского бюджета на дворовых территориях можно заменить оборудование малых архитектурных форм и провести в них дополнительное озеленение.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство дворов , Максим Афанасьев , озеленение , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 05.12.20246 декабря - события дня
17:41 05.12.20241 терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год
17:21 05.12.2024Юных тюменцев научать создавать треки
17:08 05.12.2024Форум трудовых династий впервые прошел в Тюмени