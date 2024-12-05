Субсидию на обрезку деревьев для управляющих компаний введут в 2025 году в Тюмени

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Новую финансовую поддержку для управляющих организаций Тюмени введут в 2025 году. Компании будут получать субсидию на обрезку деревьев. Приём документов на субсидию будет осуществляться с 20 февраля до 1 апреля. Информация о начале сбора заявок будет размещена на официальном сайте администрации Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

"Тюменцы стали часто обращаться к нам с подобными просьбами, особенно жители КПД. Деревья в этом районе уже в силу своего возраста требуют особенно внимательного ухода. Здесь проживает много представителей старшего поколения, для которых вызывает сложность дополнительная финансовая нагрузка", - сказал глава города Максим Афанасьев.

Добавим, за счет городского бюджета на дворовых территориях можно заменить оборудование малых архитектурных форм и провести в них дополнительное озеленение.