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Петр Вагин рассказал о проектах инициативного бюджетирования в Тобольске в 2025 году

Общество, 12:03 06 декабря 2024

t.me/PAVagin

Обустройство освещения в микрорайоне Иртышский от ул. Железнодорожной до дома № 25 по ул. Элеваторной, строительство спортплощадки в седьмом микрорайоне и установка арт-объекта в Сумкино вошли в число проектов, которые получат поддержку в рамках инициативного бюджетирования в Тобольске в 2025 году.

О планах рассказал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"В следующем году, благодаря активности горожан, преобразим сквер "Спортивный" по программе развития городской среды "Тобольск настоящий", разработанной нами совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР. В новом общественном пространстве появятся тротуары, газоны, малые архитектурные формы, качели, лавочки, небольшая сцена, парковки и хорошее освещение. Появится ещё одно красивое место для культурного отдыха всей семьёй на свежем воздухе", - сообщил Вагин.

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# Петр Вагин , Тобольск

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