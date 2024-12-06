Фестиваль "Добро без границ" в Тюмени объединит волонтеров всего региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Добро без границ", посвященный празднованию Дня добровольца в Тюменской области, состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 9 декабря с 14 до 17 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

На мероприятии соберутся волонтеры со всего региона: представители муниципальных, опорных, студенческих центров развития добровольчества, руководители добровольческих организаций и объединений, авторы социально ориентированных проектов. Фестиваль объединит лидеров, проекты и организации единым добрым делом.

Фестиваль начнется в 14 часов, далее с 14 до 15 часов 30 минут будут работать различные тематические площадки. Завершится фестиваль праздничным концертом с торжественной церемонией награждения лидеров и организаторов добровольческой деятельности.

Все желающие смогут принять участие в квесте "Добро начинается здесь", интерактивных площадках, творческих активностях и мастер-классах по направлениям. В программе также запланированы выставка волонтерских достижений, благотворительная ярмарка, сбор пластиковых крышек и батареек, "Коробка храбрости" для маленьких детей, которым предстоит лечение, тематические консультации и креативные площадки. Участникам представится возможность поближе познакомиться с деятельностью НКО и благотворительных организаций и сделать доброе дело в формате "здесь и сейчас".