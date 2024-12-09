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День открытых дверей для учащихся Тюменской области проведет аграрный университет

Общество, 09:40 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей для учащихся Тюменской области пройдет в ГАУ Северного Зауралья 13 декабря. Будущим абитуриентам расскажут об образовательных программах и условиях поступления. Для гостей будут работать дискуссионная и интерактивные площадки. Специалисты вуза проведут мастер-классы и экскурсии в Институт фундаментальных и прикладных агробиотехнологий, музеи анатомии и биоразнообразия, сообщает управление по информационной политике вуза.

"Сегодня университет реализует 53 образовательные программы по 28 современным направлениям подготовки. Среди программ университета - "Агробиотехнологии производства продукции растениеводства", "Биотехнологии в животноводстве", "Экология", "Водные биоресурсы и аквакультура" и другие. Наши выпускники востребованы на рынке труда, многие успешно работают на ведущих агропромышленных предприятиях области", - сказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

День открытых дверей пройдет с 10 до 16 часов по ул. Рощинское шоссе, 18.

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# ГАУ Северного Зауралья , День открытых дверей

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