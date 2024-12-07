Тюменские дизайнеры делают одежду в главном цвете 2025 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Институт цвета Pantone объявил оттенок "мокко мусс" главным цветом 2025 года. Российские дизайнеры, в том числе и тюменские, уже сейчас могут похвастаться его наличием в своих коллекциях.

Под тюменским брендом Beze выпускают наряды для утра невесты и домашнюю одежду. На маркет российских дизайнеров Igolkamarket, который проходит в Выставочном зале с 6 по 8 декабря, его представители привезли домашнюю одежду со скидками, шелковые резинки собственного производства, свечи на кокосовом воске.

"Мокко мусс — очень актуальный цвет, ближе к шоколадному. Часто используем такие оттенки. У нас нет кричащих цветов, только благородные. Думаю, в следующем сезоне будет много изделий такого цвета", — сказала представитель бренда Beze Марина Руголь.

Заметить футболку похожего оттенка, но потемнее, можно было и у тюменского бренда The most notable. На плечиках — вещи с минималистичными принтами, в которых угадываются очертания местных достопримечательностей, например, моста Влюбленных. Изображения на них, по словам управляющей магазина Екатерины Бадьиной, навеивают ощущение тепла и уюта. Принты создает собственный художник, саму одежду отшивают тоже в областной столице.

"Мокко мусса у нас пока не предвидится. Все зависит от ткани. Но есть одежда похожего цвета", — отметила Екатерина Бадьина.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В локации молодого бренда Balance из Екатеринбурга много вещей модного цвета. По словам дизайнера, основателя бренда Марина Семейкина, она создает удобную одежду для активных женщин, у которых много дел. Все образы трансформируются.

"Что касается оттенка "Мокко мусс", у нас очень много такой одежды. Это лонгсливы, манишки из эконорки, водолазки, футболки и пальто. Мы в тренде!", — добавила она.

Инна Пахомова